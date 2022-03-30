Пьяный водитель погнул фонарный столб в Петрозаводске

За пьяное ДТП жителю Петрозаводска придется отдать 30 тысяч рублей и водительские права, сообщили в ГИБДД города.

В минувший понедельник, 25 апреля, в 16.03 на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинская 52-летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - опору уличного освещения.

Освидетельствование, проведенное сотрудниками ДПС, подтвердило состояние опьянения у водителя.

В отношении нарушителя составлен протокол. За данное нарушение предусмотрен административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

За минувшие сутки, 25 апреля, сотрудники ГИБДД в Петрозаводске отстранили от управления трех нетрезвых водителя.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.