Пьяный водитель протаранил чужой автомобиль в Петрозаводске

Странная авария произошла 8 июня на Кукковке.
«Столице на Онего» стало известно об аварии, произошедшей 8 июня в Петрозаводске на Кукковке, на улице Парфенова. Очевидец прислал фото ДТП — по его словам, у автомобиля Skoda была разбита задняя часть, хотя двигалась именно эта машина. Возможно, причиной стал неудачный маневр, когда водитель сдавал назад.
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали нашей редакции, что авария произошла около 17.30 в районе дома 10 на улице Парфёнова.
Там водитель автомобиля Skoda, 1992 года рождения, въехал в автомобиль Chery Tiggo. Люди не пострадали.
У водителя Skida были явно заметны признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
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