Пьяный водитель протаранил чужой автомобиль в Петрозаводске

Странная авария произошла 8 июня на Кукковке.

«Столице на Онего» стало известно об аварии, произошедшей 8 июня в Петрозаводске на Кукковке, на улице Парфенова. Очевидец прислал фото ДТП — по его словам, у автомобиля Skoda была разбита задняя часть, хотя двигалась именно эта машина. Возможно, причиной стал неудачный маневр, когда водитель сдавал назад.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали нашей редакции, что авария произошла около 17.30 в районе дома 10 на улице Парфёнова.

Там водитель автомобиля Skoda, 1992 года рождения, въехал в автомобиль Chery Tiggo. Люди не пострадали.

У водителя Skida были явно заметны признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.