Пьяный водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Кондопоге

Двое мужчин пострадали в схожих ДТП на трассах в Карелии.
За минувшие сутки в разных районах Карелии произошло два похожих ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в ГАИ республики.
Первое происшествие случилось в Прионежском районе рано утром 13 ноября. Около 00:05 рядом с развязкой на дороге «Подъезд к Петрозаводску» водитель Volkswagen не рассчитал скорость. Его автомобиль занесло, и он съехал в левый кювет. 41-летний водитель покинул место аварии, но позже сам обратился в медучреждение за помощью. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения.
Второе ДТП произошло в ночь на 14 ноября в Кондопоге. В 01:30 водитель Daewoo Nexia на улице Советов не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево. 42-летний мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
