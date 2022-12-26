Пьяный водитель снегохода влетел в бруствер, пытаясь уйти от полицейских в Карелии

Молодой человек на снегоходе лихачил на улицах Кондопоги, но в итоге попался.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии. В Кондопоге внимание инспекторов ДПС привлек снегоход, разъезжавший по городским улицам.

Требование автоинспекторов остановиться водитель снегохода проигнорировал, а затем начал уходить от погони по улицам карельского города, нарушая правила. Однако на октябрьском шоссе мужчина не справился с управлением. Снегоход врезался в снежный бруствер и остановился.

Автоинспекторы установили, что водитель пьян и к тому же не имеет прав. Снегоход был отправлен на штрафстоянку, а водитель — 28-летний местный житель — был впоследствии арестован на 10 суток. Помимо этого, его ждет наказание за нарушения правил дорожного движения.