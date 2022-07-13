Пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД Карелии и оказался на скамье подсудимых

Пудожский районный суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в том, что он ударил инспектора ГИБДД.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года 26-летний обвиняемый был задержан за то, что сел за руль пьяным. Его доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. В машине патрульно-постовой службы обвиняемый, по версии следствия, ударил по голове сотрудника ГИБДД.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.