Пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД Карелии и оказался на скамье подсудимых

Пудожский районный суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в том, что он ударил инспектора ГИБДД.
Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
Согласно материалам дела, в мае 2022 года 26-летний обвиняемый был задержан за то, что сел за руль пьяным. Его доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. В машине патрульно-постовой службы обвиняемый, по версии следствия, ударил по голове сотрудника ГИБДД.
За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.
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