Пьяный водитель устроил ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске

Нетрезвый водитель разбил автомобиль в аварии на Древлянке.

29 ноября в 05:50 в районе дома № 60 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске 40-летний водитель автомобиля Great Wall, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Как сообщили в Госавтоинспекции по городу, в результате ДТП мужчина получил травмы, а машина и опора освещения — повреждения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

