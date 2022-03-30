Пьяный водитель устроил гонки в центре Петрозаводска, пытаясь уйти от полиции (ВИДЕО)

Молодой петрозаводчанин уходил от инспекторов ГИБДД на автомобиле ВАЗ, а после попытался убежать.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, преследование автомобиля 27 апреля началось на улице Вольная в столице Карелии. Водитель автомобиля ВАЗ проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение.

Автоинспекторы пытались остановить машину, но водитель увеличивал скорость, пытаясь уйти от погони.

Наконец, промчавшись по центру Петрозаводска и много раз нарушив при этом ПДД, автомобиль нарушителя был заблокирован в районе дома № 2 по улице Шотмана.

Водитель выскочил из машины и попытался убежать, но был остановлен. Оказалось, что молодой петрозаводчанин 2001 года рождения катался без прав. Кроме того, налицо были признаки опьянения, что и подтвердило проведенное освидетельствование.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а молодой человек арестован. Под арестом он будет ожидать решение суда.