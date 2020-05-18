Пьяный водитель устроил групповое ДТП в Петрозаводске

ДТП произошло 18 мая на Древлянке, сообщили в ГИБДД Карелии.
На Лесном проспекте в районе дома № 11 в 18.05 пьяный 41-летний водитель "ВАЗ-2112" не справился с управлением и врезался в Mitsubishi Outlander, который стоял впереди.
От удара Outlander отбросило на попутный автомобиль Mitsubishi АSX.
Водитель "ВАЗ-2112" был осмотрен медиками. В лечении не нуждался.
Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Ранее внедорожник устроил массовое ДТП на перекрестке в Петрозаводске.
Комментарии