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Пьяный водитель устроил групповое ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:52, 19 Мая 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП произошло 18 мая на Древлянке, сообщили в ГИБДД Карелии.

На Лесном проспекте в районе дома № 11 в 18.05 пьяный 41-летний водитель "ВАЗ-2112" не справился с управлением и врезался в Mitsubishi Outlander, который стоял впереди.

От удара Outlander отбросило на попутный автомобиль Mitsubishi АSX.

Водитель "ВАЗ-2112" был осмотрен медиками. В лечении не нуждался.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. 

Ранее внедорожник устроил массовое ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

 

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Комментарии

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кир
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Гость
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