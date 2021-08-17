Пьяный водитель, устроивший смертельное ДТП в Карелии, отправился за решетку

Мужчина, севший за руль без прав и в пьяном виде и спровоцировавший смертельную аварию в Питкярантском районе, попал в колонию на 9 лет, сообщили в Следкоме Карелии.

Питкярантский городской суд вынес приговор 37-летнему мужчине, признанному виновным в смертельной аварии на территории района. Сортавальский следственный отдел СК Карелии собрал достаточно доказательств для вынесения приговора.

По версии следствия, в декабре 2020 года подсудимый в пьяном состоянии и без прав сел за руль незарегистрированного автомобиля. Управляя им на автодороге в Питкярантском районе, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем.

В результате аварии один из пассажиров, сидевших во встречном автомобиле, погиб на месте происшествия, а второй получил тяжелые травмы.

Питкярантский городской суд приговорил виновного к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.