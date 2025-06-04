Пьяный водитель влетел в иномарку на юге Карелии

Об аварии в Питкярантском округе рассказали в ГАИ республики.
В Госавтоинспекции Карелии рассказали об аварии, произошедшей в поселке Юляристиоя Питкярантского округа 8 июня.
Там в 16.25, по предварительным данным, водитель Renault Logan, без прав и в пьяном состоянии, выехал на середину дороги. Там его машина столкнулась со встречным Nissan Qashqai, под управлением 37-летнего водителя.
В результате ДТП 32-летний водитель Renault получил травмы, госпитализирован.
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