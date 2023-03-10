Пьяный водитель внедорожника устроил ДТП с пострадавшими в центре Петрозаводска

На улице Лыжная в Петрозаводске при столкновении двух автомобилей пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, которое произошло 7 марта в 10.20 в Петрозаводске на ул. Лыжная, вблизи дома №41.
По предварительной информации, 40-летний водитель в состоянии опьянения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Largus. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Впоследствии 46-летняя женщина-водитель Largus и ее 41-летний пассажир самостоятельно обратились в медицинскую организацию, где им было назначено амбулаторное лечение.
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