Пьяный водитель вылетел с трассы в Карелии

В Медвежьегорском районе пьяный водитель пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу 9 ноября в 22.02 в Медвежьегорском районе, на автодороге "Вологда - Медвежьегорск", 35-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Opel Vectra, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил съезд с проезжей части дороги в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.