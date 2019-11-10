Подписаться
Новости. Происшествия
12:16, 10 Ноября 2019
фото: ГИБДД Карелии

Пьяный водитель вылетел с трассы в Карелии

Загрузка...

В Медвежьегорском районе пьяный водитель пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу 9 ноября в 22.02 в Медвежьегорском районе, на автодороге "Вологда - Медвежьегорск", 35-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Opel Vectra, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил съезд с проезжей части дороги в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

Аналитика

08.11.2019 10:33
Обществоведение
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 7
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы, где установили освещение.
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 13
07.11.2019 15:54
Память с грамматическими ошибками 8
07.11.2019 09:26
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Вся аналитика

Чтиво

07.11.2019 09:46
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 7
05.11.2019 14:33
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
08.11.2019 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»