Пьяный водитель за рулем «Жигулей» рассекал по дороге на юге Карелии

У жителя Питкяранты было выявлено превышенное содержание алкоголя в организме.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 3 июля в Питкяранте 35-летний пьяный водитель управлял автомобилем ВАЗ. Остановившие его автоинспекторы провели медосвидетельствование, результат которого составил 1.37 мг/л. С показаниями прибора водитель согласился.

В отношении жителя Питкяранты составлен административный материал и направлен в суд для принятия решения. Мужчине грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ГИБДД Карелии просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения. Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь.

Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.