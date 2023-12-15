Пьяный за рулем иномарки после встречного ДТП отправился лечиться домой

Нетрезвый водитель за рулем иномарки выехал на «встречку», где столкнулся с другой иномаркой.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в воскресенье, 17 декабря, в 15.09, около дома № 6 по улице Судостроительной. Там нетрезвый 45-летний водитель автомобиля Renault Logan неправильно выбрал скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

В результате дорожной аварии травмы получил водитель Renault, ему было назначено амбулаторное лечение.