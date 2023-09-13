Пьяный житель Беломорского района избил свою знакомую и изрезал ей лицо

Мужчина рассердился на свою знакомую и устроил разборки.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Беломорского района. Его подозревают в покушении на убийство.



По данным следствия, 1 сентября текущего года пьяный подозреваемый в селе Сумпосад Беломорского района устроил разборки со своей 43-летней знакомой. Рассердившись, что женщина не вовремя вернулась домой, он избил ее и дважды ударил ножом по лицу. Когда избивал, угрожал убийством. Женщина активно сопротивлялась мужчине, и ей удалось убежать из квартиры и спрятаться.



Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Сотрудники Следкома Карелии осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, раасказали в пресс-службе ведомства.