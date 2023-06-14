Пьяный житель города горняков Карелии решил полежать у входа в бар и попался Росгвардии

Во вторник, 13 июня, силовики дважды выезжали в увеселительные заведения Костомукши, сообщили в Росгвардии Карелии.
В минувший вторник, 13 июня, сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного 55-летнего костомукшанина.
Мужчина отказывался уходить из бара, вел себя агрессивно и ругался матом.
Похожий случай произошел несколькими часами позже. Персонал другого бара вызвал росгвардейцев из-за неизвестного, который лежал возле входа.
По словам сотрудников питейного заведения, подозрения он вызвал тем, что плохо ориентировался в пространстве, от него резко пахло спиртным, мужчина выглядел неопрятно. 59-летнего костомукшанина задержали.
Также тревожной кнопкой воспользовались в Кондопоге. 56-летней местный житель спрятал в карман рыбные деликатесы и попытался пронести их мимо кассы.
Всех задержанных передали полиции, сообщили в Росгвардии Карелии.
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