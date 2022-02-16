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В Карелии пьяный мужчина бесплатно заправил машину и был схвачен

Новости. Происшествия
10:59, 17 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

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В Карелии росгвардейцы задержали мужчину, бесплатно заправившего свой автомобиль.

Днем 16 февраля группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны Росгвардии получила вызов от одной из городских автозаправок.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что неизвестный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заправил свой автомобиль и попытался уехать, не расплатившись. Уехать мужчина так и не смог, поэтому бросил авто и ушел.

Как сообщают в Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны, получив приметы нарушителя, выдвинулись на поиски. В ходе обследования близлежащих территорий мужчина был обнаружен. 48-летнего мужчину передали полиции.

Ранее сообщалось, как житель Карелии помог слабому товарищу украсть канистру бензина с автозаправки.

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