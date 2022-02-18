Пьяный житель Карелии был задержан за буйное поведение в магазине

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, мешавшего работе персонала.
Днем 17 февраля в Олонце на пункт централизованного наблюдения районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина. Об этом информирует Росгвардия.
Прибывшая на место вызова группа задержания пресекла противоправное поведение 60-летнего посетителя торгового заведения. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал работе персонала.
Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя и доставили его в полицию.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали похитителей виски и кофе в Карелии.
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