Пьяный житель Карелии был задержан за буйное поведение в магазине

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, мешавшего работе персонала.

Днем 17 февраля в Олонце на пункт централизованного наблюдения районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина. Об этом информирует Росгвардия.

Прибывшая на место вызова группа задержания пресекла противоправное поведение 60-летнего посетителя торгового заведения. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал работе персонала.

Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя и доставили его в полицию.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали похитителей виски и кофе в Карелии.