Пьяный житель Карелии испортил о дерево угнанную машину знакомого

Сегежский горсуд вынес приговор виновному в угоне и пьяном вождении.

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело об угоне автомобиля и пьяной езде в отношении жителя поселка Надвоицы.

Как установили в судебном заседании, нетрезвый мужчина без спроса сел за руль автомобиля своего знакомого и поехал кататься по улицам поселка, но не удержал машину и разбил ее о дерево в кювете.



Ранее его уже административно наказывали за нетрезвое вождение, сообщили на сайте Сегежского горсуда.



Суд приговорил мужчину к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Так же на три года ему запретили садиться за руль.