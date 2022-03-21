Пьяный житель Карелии избил отца, не выдержав упреков

Теперь распускавшего руки жителя Пряжинского района ждет суд, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Пряжинского района обратился 64-летний местный житель, рассказавший, что его избили. Участковый разобрался в обстоятельствах ситуации.
В феврале мужчина упрекнул своего 34-летнего сына, пришедшего домой в пьяном состоянии. Сельчанин, выслушав замечание, подошёл к отцу и ударил его по лицу.
По словам пострадавшего, такое происходит не в первый раз. Ранее его сын уже привлекался к административной ответственности за побои.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, фигурант дал признательные показания.
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