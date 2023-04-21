Пьяный житель Карелии изрубил свою собаку топором

Пса спасли соседи злоумышленника и выходили его в клинике, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пряжинского района контролирует полицейскую проверку по факту жестокого обращения с собакой в селе Ведлозеро.

По предварительным данным, вечером 20 июня пьяный 32-летний местный житель без видимой причины дважды ударил свою собаку топором по голове.



Злоумышленник решил, что пес скончался, и бросил его за сараем.



Животное в тяжелом состоянии обнаружили прохожие и доставили его в ветеринарную лечебницу. Сейчас собака находится у одной из жительниц села.

По итогам проверки стражи порядка решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.



Отметим, максимальное наказание по статье о жестоком обращении с житвотными, которое может грозить сельчанину - три года колонии, сообщили в прокуратуре Карелии.