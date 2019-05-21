Пьяный житель Карелии напал на полицейского при задержании

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в ночь на 10 мая сотрудники полиции прибыли к одному из кафе в Беломорске, где повздорили двое мужчин.

Стражи порядка установили возмутителя спокойствия и потребовали проехать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако 22-летний подозреваемый повел себя агрессивно, отказался выполнять требования полицейских и ударил одного из них. После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.