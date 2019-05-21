Пьяный житель Карелии напал на полицейского при задержании

Новости по теме
Загрузка...
В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в ночь на 10 мая сотрудники полиции прибыли к одному из кафе в Беломорске, где повздорили двое мужчин.
Стражи порядка установили возмутителя спокойствия и потребовали проехать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако 22-летний подозреваемый повел себя агрессивно, отказался выполнять требования полицейских и ударил одного из них. После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.05.2019, 09:56
16.05.2019, 07:25
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
14.05.2019, 19:40
18.05.2019, 21:30
Аналитика
20.05.2019 13:27
Обществоведение
В Карелии наблюдается существенная динамика телеграм-пространства.
20.05.2019 11:46
20.05.2019 09:47
15.05.2019 11:09
15.05.2019 10:36
Чтиво
15.05.2019 10:57
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
18.05.2019 16:14
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии