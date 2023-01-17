Пьяный житель Карелии нашел наркотики и попал под суд

В Медвежьегорске осудили местного жителя, который по пьяни нашел наркотики на улице и носил с собой, пока не попался сотрудникам ГИБДД.

Как сообщается на сайте Медвежьегорского районного суда, местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нашел в городе пакет с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство.

Наркотики мужчина хранил при себе, пока не был остановлен сотрудниками ДПС, которые изъяли у него пакет с запрещенным веществом.

Суд приговорил жителя Медвежьегорского района к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Кроме этого, приговором суда на осужденного возложены дополнительные обязанности.