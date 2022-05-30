Пьяный житель Карелии пинками оскорбил полицейских

В Кондопожском районе местный житель оскорбил полицейских и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, майским вечером 47-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на улице в поселке Березовка Кондопожского района, отказался выполнять проследовать в отдел полиции, после чего, применяя нецензурную брань, публично их оскорбил, одного стража порядка он ударил ногой по телу, а другому нанес два удара ногой в грудь.

В настоящее время следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.