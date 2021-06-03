Пьяный житель Карелии поехал кататься на машине и докатился до уголовного дела

Прокуратура Карелии направило в суд дело жителя Пудожского района, дважды попавшегося пьяным за рулем, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Пудожского района утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего местного жителя, дважды пойманного пьяным за рулем.

В ноябре 2020 года обвиняемый был привлечен к ответственности за то, что сел за руль в пьяном состоянии. Несмотря на это, в мае текущего года молодой человек вновь попался пьяным за рулем, разъезжая на своей машине по деревне Кривцы. Освидетельствование зафиксировало серьезное опьянение.

Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемого ждет наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. Автомобиль нарушителя был арестован.