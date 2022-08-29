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Пьяный житель Карелии пояснил полицейским, что если деньги нашел, то это не преступление

Новости. Криминал
11:56, 09 Сентября 2022
фото: © Евгений Курсков / ТАСС

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В Пудоже местный житель объяснил полицейским, почему забрал сверток с деньгами, забытый покупательницей в магазине, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Пудожского района обратилась 53-летняя местная жительница. Она забыла на кассе 27 тысяч рублей, которые были завёрнуты в полиэтиленовый пакет. Когда вернулась в магазин, выяснилось, что денег никто не находил.

Работники торговой точки предложили просмотреть записи камер видеонаблюдения — тогда стало ясно, что деньги похитил неизвестный мужчина. И пудожанка обратилась в полицию.

Первыми на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы Кирилл Карасов и Сергей Макаров. Просмотрев видеозаписи, они отправились патрулировать улицы. И вскоре обнаружили мужчину, по приметам схожего с похитителем. Он находился в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, за что был задержан и привлечён к ответственности.

При досмотре, в подкладке куртки задержанного были обнаружены деньги — 8 400 рублей. Мужчина сознался, что эти купюры были им похищены. Он рассказал, что часть банкнот оставил дома, а 1 600 рублей потратил на блок сигарет и сладости. Впоследствии он выдал полицейским хранившиеся дома средства, а потраченное обязался вернуть.

Подозреваемый пояснил, что, находясь в состоянии опьянения, решил, что если он нашёл деньги, то это не преступление.

Уголовное дело возбуждено о краже с причинением значительного ущерба гражданина. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция Карелии напоминает: незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества является кражей и преследуется по закону.

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