Пьяный житель Карелии попытался прорваться в суд, чтобы подать заявление

Судьи по достоинству оценили поступок костомукшанина и назначили ему административный штраф, сообщили в УФССП Карелии.

В здание Костомукшского городского суда 30 сентября явился местный житель, чтобы подать заявление. Мужчину отличали шаткая походка, невнятная речь и резкий запах алкоголя изо рта.

Костомукшанина предупредили, то пьяному в суд заходить запрещено, однако это не остановило нарушителя — он разразился нецензурной бранью и попытался пройти через турникет, не реагируя на замечания судебных приставов.

Мужчину привлекли к административной ответственности — суд, куда он в итоге попал трезвым и в качестве подсудимого, назначил ему штраф.