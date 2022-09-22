Пьяный житель Карелии съездил на мопеде за водкой и получил от ГИБДД 15 дней трезвой жизни

Пятнадцать суток ареста ждет жителя Пряжинского района, который без прав сел пьяным за руль мопеда, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу, 24 сентября, в Пряжинском районе, на автодороге «Шокша-Кварцитный» водитель 1991 года рождения с признаками опьянения управлял мопедом.
Автоинспекторы на месте провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, прибор зафиксировал 1,25 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В ходе проверки установлено, что мужчина права на управление транспортными средствами не имеет.
В отношении нарушителя составлен административный протокол, ему грозит арест до 15 суток. Решение о наказании примет суд.
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