Пьяный житель Карелии съездил на мопеде за водкой и получил от ГИБДД 15 дней трезвой жизни

Пятнадцать суток ареста ждет жителя Пряжинского района, который без прав сел пьяным за руль мопеда, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 24 сентября, в Пряжинском районе, на автодороге «Шокша-Кварцитный» водитель 1991 года рождения с признаками опьянения управлял мопедом.

Автоинспекторы на месте провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, прибор зафиксировал 1,25 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В ходе проверки установлено, что мужчина права на управление транспортными средствами не имеет.

В отношении нарушителя составлен административный протокол, ему грозит арест до 15 суток. Решение о наказании примет суд.