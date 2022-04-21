Пьяный житель Карелии слишком рьяно вмешался в конфликт бывших супругов

Выяснение отношений в Медвежьегорске закончилось для одного из участников походом к врачу, а для другого — судом.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Медвежьегорского района поступило сообщение о преступлении — за медицинской помощью обратился 32-летний горожанин.

Подробности происшествия выяснила участковый. Оказывается, перед этим потерпевший поругался по телефону со своей бывшей женой. По словам экс-супруги, мужчина оскорблял её, а также ее друзей, с которыми она в тот момент пила спиртное.

В какой-то момент один из друзей женщины решил пойти в гости к ее бывшему супругу и выяснить отношения. Мирного общения не получилось — гость обрушил на хозяина град ударов, в том числе сломав ему нос. Позже врачи оценили травмы как вред здоровью средней тяжести.

В отношении 30-летнего нападавшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.