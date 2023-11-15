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Пьяный житель Карелии своим авто умышленно столкнул в яму машину приятеля

Новости. Криминал
09:45, 17 Ноября 2023
фото: © BanksPhotos / Istockphoto

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Объяснить причину своего поступка мужчина не смог, но ответит за свои действия перед законом.

В полицию Пудожского района поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что машину её мужа столкнули в яму. Она просила найти злоумышленника. 

Участковый установил личность возможного подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина. Он во всем признался.

Мужчина рассказал, что выпивал у себя дома, а потом в нетрезвом состоянии сел за руль. Когда ехал, увидел машину своего давнего знакомого. Он дважды наехал на автомобиль приятеля, столкнув в итоге машину в кювет. Затем вернулся домой и продолжил выпивать. При этом он не смог объяснить мотивов своего поступка, когда ему захотелось повредить чужое имущество. Однако злоумышленник пообещал возместить нанесённый ущерб, который составил 150 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.

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