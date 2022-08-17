890x80
Реклама
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
Сегодня 00:01
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Бетонщик в Карелии совершил самоубийство на работе
18.08.2022 14:34

Пьяный житель Карелии убил незнакомца одним ударом ноги

Новости. Криминал
10:12, 19 Августа 2022
фото: © Andrey_Popov / shutterstock

Новости партнеров

А подъезде дома в Суоярви пьяный мужчина нанес незнакомцу смертельный удар ногой в живот, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе 28-летний житель Суоярви в состоянии алкогольного опьянения, находясь на лестничной площадке дома, в ходе ссоры с незнакомым ему мужчиной нанес ему не менее одного удара ногой в живот, от которого потерпевший упал и ударился головой об угол стены.

Обвиняемый вытащил мужчину на улицу и оставил лежать у подъезда. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
12.08.2022, 16:30
Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе
12.08.2022, 10:34
Роспотребнадзор в Карелии назвал безопасное озеро для купания
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.