Пьяный житель Карелии убил незнакомца одним ударом ноги

А подъезде дома в Суоярви пьяный мужчина нанес незнакомцу смертельный удар ногой в живот, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе 28-летний житель Суоярви в состоянии алкогольного опьянения, находясь на лестничной площадке дома, в ходе ссоры с незнакомым ему мужчиной нанес ему не менее одного удара ногой в живот, от которого потерпевший упал и ударился головой об угол стены.

Обвиняемый вытащил мужчину на улицу и оставил лежать у подъезда. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.