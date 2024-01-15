Пьяный житель Карелии учинил расправу над двумя подростками и попал под суд

В Костомукше завершили расследование уголовного дела о нанесении побоев, сообщили в МВД Карелии.

В Костомукше завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении побоев.

Инцидент произошел в конце сентября 2023 года. Обвиняемый в пьяном состоянии подошел к 17-летнему подростку, стоявшему на спортивной площадке, и сначала начал тыкать в него пальцем, а затем несколько раз ударил по лицу. После этого нападавший скрылся.

Потерпевший не стал обращаться за медицинской помощью, а пошел домой, по дороге встретив 14-летнего брата. У одного из городских общежитий у них на пути вновь встал тот же пьяный нарушитель, на этот раз выбрав своей жертвой младшего брата.

В ближайшее время судьбу обвиняемого решит суд. За нанесение побоев ему грозит до двух лет лишения свободы.