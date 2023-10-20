Пьяный житель Карелии ударил бывшую, а потом и ее мать, когда та приехала после жалоб дочери

Житель Пудожа стал фигурантом сразу трех уголовных дел.

В полиции Пудожского района расследуют три уголовных дела. Основанием для их возбуждения стал бытовой конфликт.

Как установил участковый полиции, в Пудоже поссорились бывшие сожители. Мужчина во время ссоры был пьян. По версии дознания, он ударил бывшую сожительницу. Женщина пожаловалась матери, и та приехала домой к конфликтующим, подключилась к выяснению отношений. Пудожанин ударил и её. Потом он, как выяснили полицейские, схватил дорогой смартфон сожительницы, бросил его об стенку, а затем несколько раз наступил ногой на экран. Устройство перестало работать. Ущерб, причиненный злоумышленником, составил 39 тысяч рублей.

Были возбуждены уголовные дела по факту побоев. Как стало известно, агрессор 1999 года рождения уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев бывшей сожительнице.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.

Дознание продолжается, отметили в пресс-службе МВД Карелии.