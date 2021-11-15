Пьяный житель Карелии угнал машину, чтобы доехать до дома, но переоценил свои возможности

Молодой житель Кемского района устроил аварию на ровном месте, сообщили в МВД Карелии.

Накануне утром в полицию Кемского района поступило сообщение о преступлении. Оперативники, выехав на место, опросили заявителя и обнаружили его поврежденную машину ВАЗ-2114 неподалеку.

Как выяснилось, накануне хозяин автомобиля принимал у себя гостей. Компания засиделась до утра, а затем один из товарищей засобирался домой и вызвал такси. Однако в услуге ему отказали — таксист не захотел везти пьяного мужчину.

Тогда гость завладел ключами хозяйского автомобиля и попытался отправиться в сторону дома. Но уехал недалеко — сначала столкнулся с соседним припаркованным автомобилем, а затем въехал в забор, после чего бросил машину и скрылся. На шум вышел хозяин и, разобравшись в происходящем, вызвал полицию.

В итоге в отношении ранее несудимого 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.