Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
16:42, 18 Марта 2019
фото: © Марина Лысцева/ТАСС

Пьяный житель Карелии упал в кювет на чужом авто

Загрузка...

В Лахденпохском районе полицейские нашли в кювете пьяного водителя без прав на перевернувшемся авто, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило анонимное сообщение о том, что в районе поселка Лумиваара передвигается автомобиль, водитель которого может находиться в состоянии алкогольного опьянения. На место незамедлительно был направлен наряд ДПС, который по пути следования обнаружил указанную машину в кювете.

Инспекторы установили, что мужчина, управлявший автомобилем, действительно, был пьян. Кроме того, он не имел водительского удостоверения, а машина ему не принадлежала. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, а также составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

в МВД напомнили, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель подвергается наказанию в виде лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет с наложением штрафа 30 тысяч рублей. В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования рассматривается в уголовном порядке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере
16.03.2019, 21:40
Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

Аналитика

Сегодня 14:08
Тема недели
"Они виноваты и с этим будут жить"
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Зачем нужны губернаторы?
Сегодня 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Без политики
Никто, кроме нас
История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"Крымская весна" в Петрозаводске
Новое
Сегодня 16:38
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»