Пьяный житель Карелии упал в кювет на чужом авто

В Лахденпохском районе полицейские нашли в кювете пьяного водителя без прав на перевернувшемся авто, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило анонимное сообщение о том, что в районе поселка Лумиваара передвигается автомобиль, водитель которого может находиться в состоянии алкогольного опьянения. На место незамедлительно был направлен наряд ДПС, который по пути следования обнаружил указанную машину в кювете.

Инспекторы установили, что мужчина, управлявший автомобилем, действительно, был пьян. Кроме того, он не имел водительского удостоверения, а машина ему не принадлежала. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, а также составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

в МВД напомнили, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель подвергается наказанию в виде лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет с наложением штрафа 30 тысяч рублей. В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования рассматривается в уголовном порядке.