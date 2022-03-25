Пьяный житель Карелии в погоне за своей бывшей женой с ребенком повредил чужую дверь

Житель Сортавальского района подозревается в умышленном повреждении имущества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился 27-летний горожанин. Входная металлическая дверь в его квартиру пострадала от действий пьяного дебошира. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, в марте к жителю Сортавалы постучала соседка с ребенком — к ней пришел бывший супруг в пьяном состоянии и начал выяснять отношения. Сосед впустил женщину в дом, но вскоре услышал, что к нему кто-то ломится. По версии полиции, 32-летний экс-супруг с гаечным ключом попытался проникнуть в чужой дом и повредил входную дверь. Не сумев достать бывшую жену, он ретировался.

Против дебошира было возбуждено уголовное дело. Фигурант рискует лишиться свободы на 2 года. Дознание продолжается.