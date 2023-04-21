Пьяный житель Карелии въехал в прицеп чужого автомобиля

Росгвардейцы Карелии задержали нетрезвого водителя в Сегеже.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, накануне ночью сигнал экстренного вызова поступил из торгового центра Сегежи.

Прибывшим на место бойцам Росгвардии охранник сообщил, что за рулем одного из автомобилей на парковке находится нетрезвый водитель. Кроме того, попытавшись припарковаться на своем автомобиле, сегежанин повредил прицеп другого автомобиля.

Росгвардейцы задержали 42-летнего местного жителя и передали его прибывшим на место автоинспекторам.