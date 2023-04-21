Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» начали высаживать молодые деревья (ФОТО)
03.07.2023 17:05
Любители истории рассказали о секрете памятника Петру I в Петрозаводске
03.07.2023 18:20
«Медведь трепал дрессировщицу секунд 6 за голову»: циркачка попала в БСМП Петрозаводска
03.07.2023 13:42

Пьяный житель Карелии въехал в прицеп чужого автомобиля

Новости. Общество
09:38, 04 Июля 2023
фото: ТАСС

Новости партнеров

Росгвардейцы Карелии задержали нетрезвого водителя в Сегеже.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, накануне ночью сигнал экстренного вызова поступил из торгового центра Сегежи.

Прибывшим на место бойцам Росгвардии охранник сообщил, что за рулем одного из автомобилей на парковке находится нетрезвый водитель. Кроме того, попытавшись припарковаться на своем автомобиле, сегежанин повредил прицеп другого автомобиля.

Росгвардейцы задержали 42-летнего местного жителя и передали его прибывшим на место автоинспекторам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2023, 09:04
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?
27.06.2023, 08:20
«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии
28.06.2023, 13:07
Власти соседнего с Карелией региона задумались о строительстве забора на границе с Суоми
28.06.2023, 10:21
Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации
01.07.2023, 15:58
Министр в Финляндии ушел в отставку из-за нацистской риторики
29.06.2023, 15:35
Стало известно, когда прохлада придет в Карелию

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.