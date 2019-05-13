Пьяный житель Карелии вынес умирающего мужчину в подъезд

Двух жителей Сегежи арестовали за подозрение в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в мае подозреваемые в квартире в Сегеже распивали спиртное со своим знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемые напали на знакомого и избили его руками и ногами.

Затем один из них вынес его на лестничную площадку, где оставил. В результате потерпевший скончался от многочисленных телесных повреждений.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводится проверка.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.