Пьяный житель Муезерского района украл у своего приятеля банковскую карту

Мужчина признал свою вину и раскаялся за то, что похитил деньги друга.

В Муезерском районе суд приговорил мужчину, укравшего банковскую карту своего приятеля, к принудительным работам на один год. Об этом сообщили в пресс-службе судов. Известно, что мужчина раскаялся и признал вину на заседании.

— В один из дней в мае 2025 года К. пришел в гости к знакомому Г., вместе они выпивали. Когда хозяин сильно опьянел и уснул, К. обнаружил в кухне на столе банковскую карту и взял ее себе. В магазине за покупки рассчитывался картой Г. На следующий день также продолжил пользоваться чужой картой, покупал продукты и алкоголь, —подчеркнули в пресс-службе.

На заседании преступник сообщил, что если бы был трезв, воровать бы не стал. По данным ведомства, мужчину сначала приговорили к одному году заключения, но затем наказание заменили на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.