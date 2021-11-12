Пьяный житель Петрозаводска избил подростка в одном из общежитий города

Несовершеннолетнему понадобилась медицинская помощь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что неизвестный избил несовершеннолетнего горожанина.

Выяснилось, что днем в коридоре одного из общежитий разгорелся конфликт между подростком и очень пьяным мужчиной. Причиной стало замечание, сделанное подростком. Мужчина толкнул и ударил юношу, после чего скрылся. В дальнейшем подросток обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали у него кровоподтек.

Участковый уполномоченный установил личность подозреваемого. Им оказался 31-летний петрозаводчанин, давший признательные показания.

В настоящее время по статье «побои» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.