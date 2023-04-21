Пьяный житель Петрозаводска изуродовал авто родственника за то, что его не пустили в гости

Правоохранительные органы города расследуют уголовное дело о порче чужого имущества, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление о повреждении автомобиля. Неизвестный разбил в иномарке стекла и фары.
Участковый нашел подозреваемого. Им оказался 50-летний горожанин. Мужчина во всем сознался и рассказал, что как-то раз пьяным пришел к родственникам.
Последние ему не открыли, тогда мужчина разозлился, вышел во двор, подобрал камень и разбил в автомобиле родственника стекла и фары. Ущерб по оценке экспертизы превысил 46 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии.
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