Пьяный житель Петрозаводска на чужой машине устроил переполох в дачном кооперативе

Об аварии в Пряжинском районе рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В ГАИ Карелии сообщили об аварии, произошедшей в одном из садоводческих товариществ Пряжинского района. Там в один из автомобилей въехала другая машина.

Выяснилось, что за рулём второго автомобиля был житель Петрозаводска 1976 года рождения. Машина была не его, а родственников, сам мужчина водительских прав не имел, но это не остановило его от мысли доехать до приятелей на чужом автомобиле. Закончилась поездка быстро — он врезался в автомобиль соседей по даче, а затем застрял в кювете.

Мужчина, ко всему прочему, оказался пьян — абсолютное содержание этилового спирта составило 1.27 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

В результате суд назначил виновному наказание — 10 суток административного ареста.