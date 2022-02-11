Пьяный житель Петрозаводска забил собутыльника до смерти

В Петрозаводске местный житель убил товарища и потерял свободу на 15 лет, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 39-летний петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, в ходе ссоры с товарищем, нанес ему не менее 21 удара руками и ногами по голове, шее и груди, вследствие чего наступила его смерть.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.