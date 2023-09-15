Пьяный житель Прионежья во время застолья отхлестал по лицу своих подруг

Жителя Прионежья уже судили за побои, он снова стал фигурантом уголовных дел.

В полицию Прионежского района обратились жительницы одного из поселков с жалобами на действия приятеля.

Как установили сотрудники отдела дознания, компания двух женщин и мужчины распивала спиртное, вдруг завязался конфликт. Женщины постарались сгладить спор, но их 47-летний знакомый ударил обеих по лицу.

Выяснилось, что в марте текущего года мужчина был осужден за совершение трёх аналогичных преступлений.

Теперь он стал фигурантом уголовных дел, возбужденных по факту побоев, нанесенных лицом, имеющим судимость.

Утвержденные материалы обвинительного заключения были переданы в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.