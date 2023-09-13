Пьяный житель Сортавалы уснул в угнанном автомобиле

Житель Сортавалы забрался в чужую машину, завел двигатель и съехал задним ходом в кювет.

В полицию Сортавальского района поступило сообщение об угоне. Заявитель оставил отечественное авто у работы, а после окончания смены не нашел его на привычном месте.

Полицейские установили детали происшествия и личность подозреваемого. По версии полиции, подозреваемый, 45-летний горожанин, возвращался домой и увидел автомобиль. Он забрался в машину, завел двигатель и съехал задним ходом в кювет. Там мужчина заснул, а потом его обнаружили оперативники и доставили в полицию.

Злоумышленник был пьян и не смог объснить своих действий.

Было возбуждено уголовное дело об угоне, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.