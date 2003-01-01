Пять человек человек пострадали в ДТП на трассах Карелии в выходные

В районах Карелии за выходные произошло несколько ДТП с пострадавшими.

Подробности аварий рассказали в Госавтоинспекции.

Так, в пятницу, 28 ноября, около 10 утра на 306-м километре федеральной трассы в Олонецком районе 43-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с Mitsubishi L200. В результате аварии пострадал 54-летний водитель внедорожника.

В субботу, 29 ноября, в Сегежском районе на 660-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Renault Duster. У грузовика отсоединилось колесо, которое на встречной полосе задел Renault. Легковушка после столкновения врезалась в ограждение и съехала в кювет, где опрокинулась. Две женщины из Renault, 57 и 80 лет, получили травмы и были доставлены в больницу.

В воскресенье, 30 ноября, на 726-м километре той же трассы водитель Toyota Hilux, следуя с севера на юг, съехал в кювет и несколько раз перевернулся. В аварии пострадали водитель 68 лет и 64-летняя пассажирка — оба жителя Костомукши. Их госпитализировали.

Обстоятельства происшествий устаналиваются.

