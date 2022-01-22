Пять человек за минувшие сутки стали жертвами коронавируса в Карелии

Общее число умерших от COVID-19 за время пандемии в Карелии составило 1 284, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 23 января в Республике Карелия зарегистрированы 94433 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 355 инфицированных, из них непривитых — 341 (96%).

В ковидных стационарах получают лечение 634 пациента, в состоянии средней тяжести — 554 человека, в тяжёлом — 69 (из них непривитых — 69).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 11 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 90191 человек, за последние сутки — 312.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1284 человек.