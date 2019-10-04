Пять детских садов и одна школа скоро появятся в Петрозаводске, заверили власти

О ходе реализации национальных проектов рассказали в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска реализует мероприятия в рамках национальных проектов "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда".

Ирина Мирошник провела очередное совещание, посвященное благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту и проектированию дорог и другим вопросам с руководителями комитетов и специалистами администрации.

В рамках национального проекта "Демография" в начале 2020 года запланировано открытие детского сада на 300 мест на улице Попова. Ведётся проектирование дошкольного учреждения на улице Хейкконена. Ввод объекта в эксплуатацию также должен состояться в 2020 году. Ещё три детских сада планируется открыть на Кукковке. Два на 150 мест – в 2020 году и один на 300 мест – в 2021 году.

В рамках национального проекта "Образование" в 2019 году завершена разработка проектной документации для строительства здания общеобразовательной организации в микрорайоне "Древлянка-6". Новую школу на 1 350 мест планируется открыть в 2021 году.

По национальному проекту "Культура" в 2019 году приобретаются музыкальные инструменты, музыкальное и звуковое оборудование, учебная литература и материалы для МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева" и МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа".

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году завершены работы по ремонту 18 магистралей и тротуаров на четырех центральных улицах города. Сейчас ведётся приёмка объектов, подрядные организации устраняют выявленные замечания. Продолжается ремонт 56 светофорных объектов. Работы по техобслуживанию завершатся в ноябре. Три новых светофора на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Чапаева и Чкалова, а также на перекрёстке Лесного проспекта с Сыктывкарской улицей находятся на стадии приёмки. По четвёртому – на Лососинском шоссе – работы продолжаются.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году закончены практически все запланированные мероприятия по благоустройству семи общественных территорий, а также на 26 придомовых территориях. Ещё в девяти дворах работы подходят к завершению. Реализуются также мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.