Подписаться
Новости. Общество
10:42, 04 Октября 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Пять детских садов и одна школа скоро появятся в Петрозаводске, заверили власти

Загрузка...

О ходе реализации национальных проектов рассказали в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска реализует мероприятия в рамках национальных проектов "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда".

Ирина Мирошник провела очередное совещание, посвященное благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту и проектированию дорог и другим вопросам с руководителями комитетов и специалистами администрации.

В рамках национального проекта "Демография" в начале 2020 года запланировано открытие детского сада на 300 мест на улице Попова. Ведётся проектирование дошкольного учреждения на улице Хейкконена. Ввод объекта в эксплуатацию также должен состояться в 2020 году. Ещё три детских сада планируется открыть на Кукковке. Два на 150 мест – в 2020 году и один на 300 мест – в 2021 году.

В рамках национального проекта "Образование" в 2019 году завершена разработка проектной документации для строительства здания общеобразовательной организации в микрорайоне "Древлянка-6". Новую школу на 1 350 мест планируется открыть в 2021 году.

По национальному проекту "Культура" в 2019 году приобретаются музыкальные инструменты, музыкальное и звуковое оборудование, учебная литература и материалы для МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева" и МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа".

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году завершены работы по ремонту 18 магистралей и тротуаров на четырех центральных улицах города. Сейчас ведётся приёмка объектов, подрядные организации устраняют выявленные замечания. Продолжается ремонт 56 светофорных объектов. Работы по техобслуживанию завершатся в ноябре. Три новых светофора на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Чапаева и Чкалова, а также на перекрёстке Лесного проспекта с Сыктывкарской улицей находятся на стадии приёмки. По четвёртому – на Лососинском шоссе – работы продолжаются.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году закончены практически все запланированные мероприятия по благоустройству семи общественных территорий, а также на 26 придомовых территориях. Ещё в девяти дворах работы подходят к завершению. Реализуются также мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-10-04 10:57:39
Знаем мы это "скоро", всё будет как со строительством садика в Ильинском.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий

Аналитика

Сегодня 09:33
Капитал
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 1
Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" в Петрозаводске Павел Титов рассказал об итогах ее работы.
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 3
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
"Самое трудное в переписи – доступ в элитные дома"
01.10.2019 15:35
Вся аналитика

Чтиво

03.10.2019 09:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Изображая жертву 1
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС НА ТНТ-ОНЕГО
03.10.2019 16:23
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»