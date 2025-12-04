Пять детских садов планируют начать капитально ремонтировать в Карелии

Благодаря нацпроекту «Семья» в 2026 планируют приступить к капремонту детских садов в Пиндушах, Сортавале и Петрозаводске
В этом году Министерство образования и спорта республики принимает участие в трех нацпроектах: «Молодежь и дети», «Семья» и «Инфраструктура для жизни». Рассмотрение итогов реализации нацпроектов в 2025 году и планов на следующий год состоялось на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии.
«Результаты реализации национальных проектов Министерством образования и спорта республики хорошие, все показатели выполнены. Это говорит о комплексной и системной работе по каждому направлению. Реализация нацпроектов в республике останется в нашем фокусе внимания», — подвела итог обсуждения Региональный Координатор Федерального Партийного Проекта «Мир Возможностей» Татьяна Тишкова (фракция «Единая Россия»)
Благодаря мероприятиям, которые проводятся в рамках нацпроектов, увеличилось количество детей, охваченных услугами дополнительного образования, талантливой молодежи, выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», и старшеклассников, вовлеченных в профориентационную работу.
Кроме того, на сегодня в 48 школах республики уже выполнен капитальный ремонт. В этом году работы ведутся на 14 объектах. В 2026 году планируется приступить к работам в Матросской, Подужемской, Кепской, Муезерской школах, школе № 6 в Сортавале, Беломорской школе № 1, школе № 48 и Петровском дворце в Петрозаводске.
Капитально ремонтируют и дошкольные учреждения. Обновленный детский сад № 89 «Филиппок» в столице Карелии уже открыл свои двери для воспитанников. Работы продолжаются в МДОУ № 5 «Березка» в Питкяранте. В следующем году ремонт начнется в детских садах в Пиндушах, Сортавале и Петрозаводске.
Подробнее об итогах реализации национальных проектов в этом году и планах на 2026 год.