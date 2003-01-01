Пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году

Новые дома появятся в Петрозаводске, Беломорске, Питкяранте, Суоярви и Лахденпохье.
Самый большой дом на 251 квартиру возводят в Петрозаводске на улице Белинского. Строители приступили к монтажу цокольного этажа 1 и 2 секций. В третьей секции завершается монтаж пятого этажа.
135-квартирный дом в Беломорске строится с лета 2025 года. Сейчас в нем идут внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы
Строительство 40-квартирного дома в Питкяранте стартовало в декабре 2025 года. Площадку освободили от леса, оградили территорию, ведутся работы по вертикальной планировке.
Подготовительные работы идут на стройплощадке 150-квартирного дома в Суоярви.
В Лахденпохье местная компания достроит 48-квартирный дом на улице Фанерной, который по прошлой программе расселения не достроил недобросовестный подрядчик.